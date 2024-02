Carnaval 2024: confira a programação de Fortaleza nesta terça, 13

Para o público infantil, a folia no Passeio Público aconteceu pela manhã com as apresentações de duas bandas infantis: Tia Samila e Sua Turma e o Bloquinho da Aquarela.

Na Praça João Gentil, no Benfica, a programação inicia às 12h30min, com apresentação de bandas, e se encerra com o show do cantor Getúlio Abelha.

No Mercado dos Pinhões, a folia começa às 16 horas, com o Bloco Unidos da Cachorra, e segue com Micaela Gomes e Banda, Yane Caracas e Banda e a Banda Brasilis.

O Aterrinho da Praia de Iracema também terá apresentações musicais, com destaque para as cantoras Maria Rita e Baby do Brasil.

A programação no Parque Rachel de Queiroz começa às 17 horas com Gabriela Mendes e Banda, em seguida terá Dedim Gouveia Jr. e Banda e finalizando com apresentação do cantor Felipão.

Já no Mercado da Aerolândia, a diversão ficará por conta do Bloco do Zé Almir, Japão do Cavaco e Banda e Kaká e Pedrinho. O bloco Num Ispaia Senão Ienche animará o último dia na Mocinha.

Os desfiles na avenida Domingos Olímpio também terminam nesta terça-feira, 13, com a apresentação de escolas de samba e afoxés, além do Baqueta Clube de Ritmistas.