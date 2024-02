Elmano anuncia convocação de 76 professores efetivos para a Uece

Será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 9, a convocação de 76 professores efetivos aprovados no último concurso para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Informação foi divulgada hoje pelo governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais.

"O objetivo é ampliar o corpo docente e garantir educação de qualidade para os estudantes. Com a maior expansão realizada na história da Uece, a instituição passará a disponibilizar cursos de nível superior em 23 municípios cearenses", disse o mandatário.

Profissionais devem reforçar o campus docente de campus do Interior. Gestor ainda relembrou em publicação que já tomaram posse 189 professores efetivos, aprovados no mesmo concurso.