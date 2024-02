Homem apontado como fundador de facção cearense é condenado a 22 anos

Ednal Braz da Silva, o Siciliano, apontado como um dos fundadores da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), foi condenado a 22 anos e 22 dias de prisão pela Justiça Cearense no último dia 23 de janeiro. Ao lado dele, também foram sentenciadas outras sete pessoas, conforme publicado no Diário de Justiça do Estado (DJCE) na última sexta-feira, 2.

Esse processo diz respeito a um desmembramento da operação Reino de Aragão, deflagrada no final de 2019 pela Polícia Federal por ocasião da série de ataques a equipamentos públicos e privados promovida pela GDE em setembro de 2019.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na operação, a PF encontrou no celular de Ednal mensagens em grupos da facção que, além de combinar os ataques, também diziam respeito a inúmeros crimes, como tráfico de drogas e armas, ameaças a agentes públicos (incluindo, ao então governador Camilo Santana e ao secretário Mauro Albuquerque) e preparativos a outros ataques, como um que tinha como alvo a Arena Castelão.