Esquema internacional de fraudes de cartões de crédito é desarticulado no Ceará

Dois turistas de São Paulo foram presos com equipamentos para fabricação de cartões de crédito com dados de outras pessoas

Um esquema engenhoso de fraude de cartões de crédito com vítimas do Nordeste e de outros países foi desarticulado no estado do Ceará por meio do trabalho do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). Dois turistas de São Paulo, que estavam hospedados em um hotel no bairro Meireles, em Fortaleza, foram presos com material usado para as fraudes, que em cinco minutos da ação criminosa chegam a obter R$ 50 mil.



A Polícia Civil recebeu informações sobre a possível presença de um foragido da Justiça de São Paulo, que estaria no Ceará e identificou que o homem estava hospedado em um hotel. Ao chegar no local, a equipe policial identificou ainda outro indivíduo, ambos com equipamentos e comprovantes que indicam o golpe.

O titular da Delegacia de Proteção ao Turista, Andrade Júnior, aponta que com a tecnologia e a mudança de comportamento relacionada Internet, a antiga forma de clonagem de cartões foi modificada. Antes os criminosos utilizavam os cartões originais das vítimas e passavam em um aparelho de forma indevida para coletar os dados, faziam uso do "chupa-cabra", como eram conhecidos. Utilizavam-se dos cartões clonados para fazer compras presenciais. Atualmente a principal fonte para as fraudes de cartões de crédito tem sido a darkweb.