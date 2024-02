São Gonçalo do Amarante terá shows em seis polos no Carnaval

Festa contará com programação em diferentes polos do município, com desfile de blocos e apresentações musicais

De acordo com a prefeitura, o "São Gonçalo Folia 2024" contará com cerca de 30 atrações espalhadas nos seis polos: Praia da Taíba, Praia do Pecém, Siupé, Croatá, Várzea Redonda e Sede.

O município de São Gonçalo do Amarante , localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, terá seis polos com atrações durante o Carnaval 2024 . A programação terá início nesta sexta-feira, 9, e prosseguirá até o dia 13 de fevereiro.

Entre os principais nomes estão Solange Almeida, Taty Girl, Chicabana, Rafa e Pipo Marques, Kadu Martins, Júnior Viana, Janaína Alves, Lagosta Bronzeada e Forró Real.

Nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, a festa começa com os desfiles dos blocos de rua Zé Joana e Unidos do Morro no Centro da cidade.

Em seguida, ocorrerá o tradicional jogo "Solteiros contra Casados", no Ginásio Poliesportivo Waldemar Alcântara. Logo depois, haverá apresentações musicais no Calçadão da Lagoa da Prejubaca com o cantor Giordano Bruno e a Banda Brasílis.

As praias de Pecém e Taíba contarão com a "Cidade do Som", com o funcionamento de equipamentos de som automotivo em carros credenciados pela gestão municipal, de acordo com o Decreto Municipal Nº 6.759, de 2 de fevereiro de 2024. Os paredões de som funcionarão de 12 às 17 horas nos dois locais.

Taíba contará com o cortejo da Banda Zé Joana e, segundo a Prefeitura, durante os quatro dias os foliões deverão se concentrar na Praça da Pesqueira, a partir das 16 horas.

Em Croatá, a segunda-feira de Carnaval terá o desfile do Bloco das Virgens. Neste ano, a concentração será a partir das 13 horas e a saída do bloco deverá ocorrer às 15h30min.