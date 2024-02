Carnaval: como aproveitar as festas sem sustos aos 60+

É importante respeitar limites individuais e tomar alguns cuidados. Confira a seguir algumas dicas para o público idoso curtir as festas com mais segurança

Faltam poucos dias para o Carnaval, período marcado por muita alegria, festa e descontração. Pessoas de todas as idades vão às ruas para se divertir, mas é importante tomar alguns cuidados para evitar problemas durante a folia.

É necessário respeitar limites individuais e tomar alguns cuidados. Uma pessoa segura para fazer o que gosta, seja ela idosa ou não, é uma pessoa mais feliz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a seguir algumas dicas para o público idoso curtir as festas com mais segurança, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).