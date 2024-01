Dia do guarda-vidas: veja principais serviços prestados pelos profissionais

O Dia Nacional do Guarda-vidas foi celebrado nessa quinta-feira, 28, em todo o território nacional. A data é celebrada anualmente em dezembro e marca a criação da primeira equipe a atuar exclusivamente como guarda-vidas no Brasil, em 1970, no Rio Grande do Sul.

No Ceará, o serviço foi oficialmente iniciado mais de 20 anos depois, em 1994, com a instauração da primeira turma de guarda-vidas Militar do Estado do Ceará.

Antes disso, a profissão já era realizada de forma extraordinária desde 1982, ocorrendo apenas nos períodos de alta estação, em postos como Praia do Náutico, Barra do Ceará, 31 de Março e Caça e Pesca.