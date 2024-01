Adolescentes são resgatados por bombeiros em praia de Fortaleza

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram resgatados por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na Praia do Futuro, em Fortaleza, nessa terça-feira, 9.

Os banhistas eram turistas de Brasília e pediram ajuda aos profissionais enquanto nadavam. Os adolescentes foram retirados da água ilesos.

De acordo com o CBMCE, além dos dois adolescentes, os bombeiros resgataram, no mesmo dia, uma adolescente de 14 anos, duas crianças de 9 e 10 anos, do Mato Grosso, e um senhor de 42 anos, do Rio de Janeiro.

Nos primeiros dez dias deste ano, 58 resgates de banhistas foram realizados em todo o Estado.