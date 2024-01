Secretaria da Diversidade promove evento em alusão ao dia da visibilidade trans

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Dia da Visibilidade Trans e Canal de Denúncias 155 Ampliado para Combater Discriminação por Orientação Sexual e Identidade de Gênero no Auditório do Palácio da Abolição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

No próximo dia 29 de janeiro, celebra-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que desde 2004, comemora a existência e a resistência da comunidade trans e travesti dentro do movimento LGBTQIAPN+ no Brasil. Em alusão a este dia, a Secretaria da Diversidade do Ceará (SeDiv) realizou um evento público para homenagear os servidores públicos trans das secretarias estaduais e de entidades civis que lutam de forma incansável pela garantia dos direitos da comunidade trans no Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na ocasião, também foi assinada uma cooperação técnica entre a SeDiv e a Controladoria Geral do Estado (CGE) para implementar a fiscalização e lisura nas ações de promoção da diversidade e na luta contra a intolerância e discriminação. O documento foi assinado pela Secretária da Diversidade, Mitchelle Meira e pelo secretário geral da CGE, Aloísio Carvalho.

