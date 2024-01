Na base de Elmano, Psol discute candidatura própria e tem professora trans pré-candidata

"Fomos explicitamente críticos à política de segurança pública e prisional. Entendemos que o combate ao fascismo nos une e que a reconstrução democrática é tarefa complexa e longa, mas mantemos nosso programa. Entendemos que a saída da crise será pelo fortalecimento da capacidade crítica e de mobilização social. Manteremos respeito às candidaturas do nosso campo", afirmou Maya ao ser questionada sobre como poderá ser a postura do Psol, considerada a posição governista na Assembleia Legislativa do Ceará.

Como exemplo disso, cita as críticas da legenda em relação aos grandes projetos de infraestrutura do governo liderado por Elmano de Freitas (PT), como de urânio e mineração. Mulher trans e militante de um coletivo chamado "Rua, juventude anticapitalista", Maya é apoiada pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol), candidato da legenda na eleição passada em Fortaleza.

O Psol apoia os governos do PT tanto em nível federal quanto no Ceará, mas discute lançar candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza nas próximas eleições. Pré-candidata pelo partido , a professora de Ciências Maya Eliz justificou ao O POVO que, em 2022, a legenda votou no PT em nível estadual e federal, o que não representa adesão acrítica e incondicional.

"Nós queremos recolocar o Psol no debate sobre a cidade, pautando as demandas, que não são poucas, da população fortalezense, em defesa das pessoas que mais precisam", ela complementou. Por meio do Instagram, na última sexta-feira, 19, Maya Eliz afirmou que a Capital não pode abrir mão de seus desejos "em nome de eleger, novamente, uma prefeitura igual ou pior".

"O povo fortalezense precisa poder realizar seus sonhos: ter trabalho e renda; moradia digna em nossas comunidades; ver ampliado o investimento na cultura e o circuito cultural na cidade; tornar a Guarda Municipal humanizada e a segurança pública preventiva; derrotar os empresários de ônibus e garantir que nosso transporte público seja de qualidade e pra todo mundo; ter políticas que contribuam com a transição energética; melhorar nossos postos de saúde para que Fortaleza tenha direito à vida; apostar na educação e nas escolas para transformar nossa cidade", escreveu Eliz.

Ela destacou que pode ser a única mulher a disputar a Prefeitura de Fortaleza. A cidade tem outras duas pré-candidaturas femininas, também no campo da esquerda: a das petistas Larissa Gaspar e Luizianne Lins. O PL teve Priscila Costa mencionada como pré-candidata, esta do campo conservador, mas a legenda de Jair Bolsonaro decidiu-se pelo deputado federal André Fernandes.

"Maya pode ser a primeira travesti disputando a prefeitura da capital, um ato de ousadia diante de um dos estados mais violentos contra a população LGBTQIAPN+ no Brasil. Certamente, será também das mais jovens vozes a se apresentar no Brasil", ela publicou no Instagram.

As chances de a candidatura de Maya prosperar ainda dependem de uma variável interna: a maioria do Psol, atualmente, é composta pelo grupo da secretária de Juventude do Ceará, Adelita Monteiro. O grupo também fala em candidatura própria e cogita lançar a candidatura de Tecio Nunes, presidente da federação Psol/Rede no Ceará.