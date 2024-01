Em seis anos, Defensoria Pública realiza 1.320 retificações para pessoas trans e travestis

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) registrou 28 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2023, 1.320 retificações de pessoas trans e travestis. Durante o período, ocorreu uma média de 240 retificações por mês, sendo um pedido a cada 36 horas.

Há ainda a questão da vulnerabilidade, muitas dessas pessoas buscam a DPCE para terem a certidão alterada de forma grátis. Ao confirmar a situação, as pessoas atendidas pela Defensoria ficam isentas de qualquer valor, incluindo assistência integral gratuita.

Para a defensora pública Mariana Lobo, a retificação é uma conquista e garante a efetividade ao direito de ser quem é.

“A gratuidade é um direito assegurado e a Defensoria tem buscado auxiliar todos que a procuram. O direito à personalidade e ao reconhecimento da identidade de gênero é fundamental a qualquer pessoa e está previsto na Constituição Federal”, diz a defensora em material enviado pela assessoria.

Para Fran Costa, travesti que foi beneficiada pela Defensoria Pública, ser chamada pelo nome agora é exigência.

“A gente talvez não fosse ao posto de saúde, às escolas, às universidades, aos equipamentos de lazer e cultura etc por medo de ser chamada por um nome que não é o nosso. Agora, a gente pode exigir ser chamada pelo nosso nome porque a gente tem uma identidade que versa realmente sobre a nossa identidade”, afirma Fran Costa, também por meio da assessoria de imprensa da Defensoria Pública.

A Defensoria relembra, ainda, do sucesso em acompanhamentos ocorridos nos eventos do Transforma, no qual ocorre mutirão de atendimentos de profissionais da Defensoria. “Somadas as duas edições anuais, já modificou o nome e o gênero na certidão de nascimento de 378 pessoas em diversas cidades do Ceará”, informaram em nota.