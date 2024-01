Primeira professora trans do IFCE relata transfobia após demissão

Êmy atuava há mais de 20 anos como servidora pública, onde sete foram dedicados ao IFCE Crédito: Arquivo Pessoal

A comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) foi surpreendida com a demissão da professora Êmy Virgínia Oliveira da Costa, a primeira docente trans da instituição que denuncia que houve transfobia. O Instituto nega e alega que houve inassiduidade habitual por parte da professora. A inassiduidade habitual é configurada, conforme a Lei nº 8.112/90, artigo 139, pela falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o períodode 12 meses.

De acordo com o que foi divulgado pelo Sindicato dos Servidores do IFCE (SindisIFCE), o processo foi aberto quando a professora ainda lecionava em Tianguá.

Ação foi aberta porque a docente antecipou as aulas para que pudesse ir ao Uruguai cursar o doutorado em Linguística, enquanto aguardava o afastamento da instituição. Ela foi aprovada na Universidad de la Republica em 2019. De acordo com o Sindicato dos Servidores do IFCE, além do procedimento de antecipar as aulas, ela já havia feito o pedido para que ela pudesse conciliar, de forma provisória, a rotina de trabalho com os estudos. O pedido havia sido deferido pelo colegiado de curso e corretamente comunicado e autorizado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e pela coordenação de curso.



Da última vez, respeitando os mesmos procedimentos, ela entrou com uma nova solicitação de autorização para que a gestão permitisse que ela antecipasse suas aulas e pudesse se ausentar para continuar com o doutorado fora do país. Conforme a professora, o pedido não foi respondido pela instituição no prazo da viagem, dando a entender que ela poderia continuar com os estudos como das outras vezes.

A resposta da solicitação veio dois anos depois, partindo da própria comissão que atua no processo. Mesmo com os registros nos diários no sistema da instituição, a gestão do IFCE abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra a professora, o que, segundo ela relata, desencadeou-lhe problemas emocionais e a desistência do doutorado. Êmy Virgínia afirma ao O POVO que se sentiu desrespeitada e que "o processo não tem cabimento", pois na contagem dos dias que supostamente ela não compareceu em suas atividades estão sábados, domingos e feriados, além de dias de planejamento individual. “Eu respeitei todas as minhas aulas, os meus alunos não têm reclamação a fazer sobre mim, mas mesmo assim decidiram me dar a pena mais letal que foi a minha demissão. Poderiam ter me dado advertências, gerado uma suspensão, mas eles optaram por assinar a minha demissão”, afirma.

Ela denuncia transfobia e alega que já sofria com assédios e perseguições desde que entrou no IFCE. “Foi uma transfobia disfarçada. Negaram meu afastamento e alegaram faltas em dias que não são contabilizados, mas preferiram responder a minha solicitação muito tempo depois e me demitir”, explicou. Em apoio à professora, que lecionaba no campus de Baturité, um abaixo-assinado e um manifesto de apoio foram abertos pelo sindicato. O que diz o IFCE Em nota, a Reitoria do IFCE informou que o processo que resultou no desligamento de Virgínia foi aberto depois do registro de uma denúncia anônima contra ela e que o PAD foi conduzido por uma comissão independente, seguindo o que está vigente na legislação.