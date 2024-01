Ceará começa ano com média de nove assassinatos por dia

Repórter do caderno de Cidades

Média é semelhante ao último trimestre de 2023, que foi, justamente, os três meses mais violentos do ano que passou

A primeira parcial de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) divulgada neste ano pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou que, até o último sábado, 20, foram registrados 183 assassinatos em 2024 em todo o Ceará. Os números foram publicados na tarde dessa segunda-feira, 22, no site da SSPDS.



Trata-se de um aumento de 10,24% em relação aos 20 primeiros dias de 2023, quando 166 assassinatos foram registrados. A média de 9,15 homicídios por dia do começo desta ano ainda é semelhante à média registrada no último trimestre de 2023, marcado por serem os três meses mais violentos do ano passado.

Em outubro, novembro e dezembro, foram registrados 846 CVLIs, o que representa uma média de 9,19 por dia. As estatísticas de 2024 mostram que 49 assassinatos foram registrados em Fortaleza, numa média de 2,45 crimes por dia. Em 2023, a Capital registrou média diária de 2,02 assassinatos.