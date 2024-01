Homem é preso em flagrante por feminicídio no Henrique Jorge

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de feminicídio. O caso aconteceu nesse sábado, 20, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, uma mulher de 49 anos, foi encontradamorta com lesões de objeto perfurocortante.