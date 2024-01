Dei Valor traz guia sobre Enem dos Concursos; confira!

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de Enem dos Concursos, começarão nesta sexta-feira, 19, com mais de 6 mil vagas e salários de até R$ 22 mil. O Dei Valor deste domingo, 14, explica como se inscrever, detalhes do edital e no que ficar atento.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais notícias de Economia