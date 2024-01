Ceará tem chuvas em mais de 80 cidades; veja previsão do tempo

Segundo dados da Funceme, ao menos 82 municípios tiveram chuva entre as 7 horas de sábado e as 7 horas deste domingo, 14; veja cidades com maior registro

Choveu em ao menos 82 cidades cearenses entre as 7 horas do sábado, 13, e as 7 horas deste domingo, 14. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão da Funceme indica chances de chuva nos próximos dias

Ainda de acordo com a Funceme, o restante do domingo permanece com chances de chuva no Ceará. A possibilidade segue até a terça-feira, 16.

Profetas da Chuva preveem quadra chuvosa dentro da média em 2024 no Ceará; CONFIRA



Para hoje, o céu varia de nublado a poucas nuvens em todo o território do Estado. Nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri, e no sul do Sertão Central e Inhamuns, há chances altas de chuva. No entanto, a precipitação deve ser isolada e passageira.

Na segunda-feira, 15, o céu também deve variar entre nublado e com poucas nuvens. A chance de chuva, igualmente isolada, permanece nas mesmas macrorregiões, mas a probabilidade de precipitação é baixa.

Na terça-feira, por fim, o céu do Ceará deve variar entre nublado e parcialmente nublado. Há chances baixas de chuva somente na Ibiapaba e no Litoral Norte. A precipitação deve ser, também, isolada e passageira.

Cidades onde mais choveu no Ceará nesse sábado, 13

Abaixo estão listadas as dez cidades com maior precipitação no Estado entre as 7 horas do sábado e as 7 horas deste domingo. Entre parênteses, a macrorregião à qual o município pertence e, após o número, o posto de medição onde foi registrado o volume.