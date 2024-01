Morada Nova deve adaptar creches e escolas para alunos com deficiência

A rede pública de ensino do município de Morada Nova deve ser adaptada ao atendimento educacional especializado de alunos com deficiência . A recomendação foi levantada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na quinta-feira, 11, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da cidade.

Morada Nova deve adaptar creches e escolas: plano de adaptação é exigido



O MPCE também apresenta um prazo de 60 dias para o desenvolvimento de um plano de adaptação e acessibilidade das unidades escolares municipais. A solicitação inclui a disponibilização de rampas de acesso e piso tátil e direcional, além de escadas com corrimãos e sinalização de vagas reservadas nos estacionamentos.

Um processo de capacitação continuada dos profissionais da rede municipal, voltado para suporte aos alunos com deficiência, é citado pelo órgão. Em acréscimo, a acessibilidade dos transportes escolares e materiais didáticos adaptados estão em destaque.

Morada Nova deve adaptar creches e escolas: requisito é baseado em resolução



A resolução nº 456/2016, do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará (CEE), é a responsável por inspirar a solicitação. A decisão determina normas para a Educação Especial e para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação, no âmbito do Sistema de Ensino do Estado do Ceará.

O MPCE indica que a Prefeitura de Morada Nova deverá comunicar ao órgão, no prazo de 10 dias úteis, o acolhimento ou não da recomendação.