Elmano vai a Brasília tratar de plano contra a seca para o Ceará

Elmano de Freitas, governador do Ceará, adiantou ao O POVO o pleito para a União do combate à seca Crédito: FCO FONTENELE

Conforme O POVO havia adiantado, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, foi a Brasília neste começo de janeiro para pedir ajuda ao Governo Federal para o enfrentamento à seca no Estado. Nesta segunda-feira, 8, o gestor compartilhou que iniciou a agenda na capital federal, em reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ideia é ter a parceria da União em projetos de convivência com a seca, como a ampliação do número de poços, para garantir a segurança hídrica estadual.

Além disso, o pleito do Governo do Ceará passa por apoio a projetos de energia solar. A agenda de Elmano foi adiantada pelo O POVO no dia 26 de dezembro de 2023. O objetivo é antecipar o fornecimento em áreas e setores nos quais o acesso à água se mostre crítico. A estratégia inclui mapear quais áreas (comunidades ou cidades) do Ceará já se encontram com pouca água hoje, antecipar a licitação de carros-pipa e acelerar a construção de adutoras e a perfuração de poços profundos. “Nós vamos antecipar todo o cronograma de instalação de 3 mil poços no Estado do Ceará. Não vamos esperar chegar a falta d’água. Vamos acelerar o programa de perfuração de poços coordenando Sohidra, SDA, Dnocs… É o que eu quero com o ministro: fazer uma coisa minimamente planejada coletivamente”, ressaltou o governador. Mais uma medida que ele deve tratar com o ministro é da liberação das águas do Rio São Francisco para assegurar abastecimento no Castanhão e, consequentemente, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Play