Inteligência analisa suposta tentativa de facção carioca de se estabelecer no CE

Registro de uma das queimas de fogo que "anunciaria" a atuação da nova facção carioca no Ceará Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A tentativa de uma nova facção criminosa, de origem carioca, de estabelecer no Ceará é analisada pelos órgãos de inteligência do Estado. “Está sendo analisado tanto pelas inteligências da Polícia Civil, da Polícia Militar e da própria Secretaria (de Segurança Pública e Defesa Social — SSPDS), se realmente procede isso”, afirmou em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 8, o secretário Samuel Elânio. Elânio ainda destacou que a nova facção não tem nenhum envolvimento com a ação criminosa que deixou dois mortos e 15 feridos na noite desse domingo, 7, no Morro Santiago, localizado na Barra do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os relatos de que o Terceiro Comando Puro (TCP) estaria passando a agir no Estado surgiram durante o último fim de semana. Em redes sociais, foram publicados vídeos mostrando queimas de fogos que anunciariam a chegada da facção, assim como foram publicados em redes sociais uma música e um “salve” supostamente assinado pelo grupo.

Play