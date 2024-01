Barra do Ceará: pelo menos 4 vítimas na tentativa de chacina são adolescentes

Pelo menos duas pessoas, das 17 vítimas (15 baleados e dois mortos) não tiveram as idades informadas na apuração do O POVO .

Pelo menos quatro vítimas da tentativa de chacina no Morro do Santiago , na Barra do Ceará, em Fortaleza , ocorrida na noite de domingo, 7, são adolescentes de 15 a 17 anos. Desses quatro, um de 17 anos morreu em unidade de saúde. Ao todo, foram pelo menos duas pessoas mortas na ação e 15 feridos.

Das 15 pessoas baleadas, oito são do sexo feminino e sete do sexo masculino. O POVO apurou que as mulheres atingidas por tiros fizeram um escudo humano, uma espécie de concha, protegendo as crianças dos tiros.

Havia uma festa de aniversário na rua Santiago, na parte de cima do Morro do Santiago, com espaço infantil e pula-pula. Um automóvel de cor branca parou no local, de onde os criminosos desembarcaram e efetuaram vários disparos contra os moradores.

Muitos feridos foram socorridos por meios próprios, sendo que sete pessoas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu; outras vítimas dos disparos foram levadas ao Frotinha do Antônio Bezerra e cinco pessoas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Dois suspeitos pela tentativa de chacina foram capturados

Um adulto e um adolescente foram capturados suspeitos pelo crime na área do Parque Leblon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A localidade vive guerra de facções com o Morro do Santiago pelo domínio do tráfico de drogas.

Há menos de dois meses, no dia 24 de novembro, duas pessoas foram mortas em uma areninha localizada na rua Santiago. Os autores da ação criminosa fugiram pulando os telhados, mas, após um cerco policial e dos próprios moradores, foram capturados.