Ceará tem chuvas expressivas na pré-estação mesmo com atuação do El Niño

Quarta-feira, 3, continua com previsão de chuvas fracas no Estado

O meteorologista Frank Baima, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), explica que o fenômeno — relacionado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico — já está consolidado e deve diminuir as possibilidades de uma quadra chuvosa mais farta. No entanto, isso não significa que o Ceará não terá chuvas. “Não é porque a gente tá numa condição de El Niño que não vai chover. Agora, se vai ser abaixo ou dentro da média, já é outra coisa. Essa noção a gente só vai ter no fim dos meses da quadra”, diz. O período dura de fevereiro a maio. Baima esclarece que há outros fatores que interferem nas chuvas do Estado. As chuvas de dezembro e janeiro, por exemplo, são influenciadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). O sistema de ventos costuma se aproximar do continente, principalmente na região Nordeste, durante o período do verão brasileiro. O VCAN continuará influenciando chuvas nesta quarta-feira, 3, apesar de menos intensas que as precipitações dos dois primeiros dias do ano. A divulgação da previsão para os meses de quadra chuvosa será feita neste mês, segundo Baima. Além do El Niño, o comportamento do oceano Atlântico será levado em conta na análise. “Se o Atlântico colaborar, deve favorecer a descida da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o nosso principal indutor de chuvas no Ceará no período de fevereiro a maio. Temos dois condicionantes para analisar”, explica. Cariri recebe maior quantidade de chuvas No dia 1º de janeiro, moradores de Missão Velha, na região do Cariri, foram surpreendidos por uma chuva torrencial que atingiu a marca de 170 milímetros (mm). De acordo com o secretário de Meio Ambiente do município, Antônio Wilson, algumas ruas ficaram alagadas, prédios públicos apresentaram goteiras, sendo necessário interditar uma unidade básica de saúde.

