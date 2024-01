Previsão do tempo: Ceará pode ter chuvas até quarta-feira, 3, diz Funceme

As chuvas mais expressivas desta terça-feira devem ocorrer nas regiões do Sertão Central e Inhamuns e da Ibiapaba. O posicionamento e deslocamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) são fatores que influenciam a instabilidade do tempo. Brisa, temperatura, umidade e relevo também contribuem para as precipitações.

Nesta terça-feira, 2, e quarta-feira, 3, eventos de chuvas ainda são esperados em todas as macrorregiões do Ceará, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O mês de janeiro, o segundo da pré-estação chuvosa cearense, começou com grandes volumes de precipitação, atingindo mais de 100 municípios.

Temperaturas máximas na região do Cariri, em parte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns devem ficar em torno de 35ºC. Já em Fortaleza e na Região Metropolitana, as mínimas são de 24ºC e máximas de até 32ºC.

A partir de quinta-feira, 4, o tempo deve ser predominantemente estável em todo o Ceará. A Funceme ainda aponta baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e na região da Ibiapaba.

Resumo da previsão do tempo no Ceará:

Terça-feira, 2: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões, sendo as chuvas mais expressivas e abrangentes na região Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

As chuvas devem ocorrer nos seguintes períodos:

Manhã: Faixa litorânea e Maciço de Baturité.

Tarde: Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Noite: Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Jaguaribana, Ibiapaba e Cariri.

Quarta-feira, 3: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.