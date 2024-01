Dois municípios do Ceará entram em lista de menor umidade do ar

Os municípios de Jaguaribe e Quixeramobim, ambos localizados no estado do Ceará, entram na lista de cidades com menor índice de umidade relativa do ar no Brasil. Ambos alcançaram, respectivamente, 16% e 19% de umidade.

A primeira posição ficou para os alagoanos, com a cidade de Pão de Açúcar (10%). Os cearenses se encontram nas posições terceira (Jaguaribe) e oitava (Quixeramobim) da listagem total de 10 municípios.

Neste sábado, 30, a umidade mínima no Vale do Jaguaribe e em Quixeramobim, no Sertão Central, é de 30%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).