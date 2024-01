157 mm: moradores têm danos em residências após fortes chuvas em Catunda

Catunda, município cearense na região dos Sertões de Crateús, registrou a segunda maior chuva desta segunda-feira, 1º de janeiro. Com 157 milímetros em 24 horas, moradores relatam nas redes sociais danos a residências devido a alagamentos. Vídeos mostram muros levados pela água e móveis imersos.

Neste primeiro dia de 2024, as chuvas foram intensas em várias regiões do Estado. Pelo menos 12 municípios somaram 100 mm ou mais de precipitações, entre 7h da manhã de ontem e 7h da manhã de hoje. A maior chuva no Ceará neste período foi em Missão Velha, na região do Cariri, com 170 mm.

