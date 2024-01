25 mil kg de madeira nativa são apreendidos no Porto do Pecém

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Uma avaliação constatou que a madeira não tinha licença ambiental válida e se tratava de espécie nativa com exploração e exportação proibida

Com trabalho de fiscalização iniciado na última sexta-feira, 29, no Porto do Pecém, a Receita Federal identificou a tentativa de exportação ilegal de 25 mil quilos (kg) de madeira Ipê, da espécie Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols.

Uma avaliação foi solicitada pela Receita Federal ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e foi constatado que a madeira não tinha licença ambiental válida e se tratava de espécie nativa com exploração e exportação proibida.