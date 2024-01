Turistas alugam pousada para Réveillon, mas a encontram em construção

Um boletim de ocorrência foi registrado e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (ou Procon), ao ser procurado pelos turistas, recomendou que estes entrassem com uma ação judicial para reaver a quantia gasta.

Turistas alugam pousada em construção: grupo gravou a condição do espaço

Em gravação do local, o grupo, que partiu do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, apresentou um espaço com fios soltos, tábuas distribuídas ao redor do espaço e paredes ainda em construção.

Ao ser procurada pelo G1, a proprietária da pousada afirmou em aplicativo de mensagem que “a pousada existe e está aqui”, mas apagou a declaração e não enviou outra posição sobre o caso.

No caminho para retornar ao seu estado, a excursão conseguiu negociar outra pousada, em Garopaba.