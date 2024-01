Funceme prevê chuva intensa no Ceará na tarde desta segunda, 18; veja

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, na manhã desta segunda-feira, 18, previsão de chuvas intensas no Ceará, podendo se intensificar durante a madrugada do dia 19. A faixa noroeste do Estado tem a maior probabilidade, com risco alto, enquanto a região Norte, Fortaleza e Região Metropolitana, Jaguaribe e Sertões têm risco médio.

Nas últimas 24 horas, 70 municípios registraram precipitação, a maior delas em Juazeiro do Norte, com 104 milímetros (mm).

“A previsão de hoje, 18, até quarta-feira, 20, apresenta chuva em todas as macrorregiões, sendo esperado para hoje chuvas mais intensas ainda no período da tarde”, aponta Rafaela Gomes, meteorologista da Funceme.

A intensidade das chuvas deve variar de forte a moderada e devem atingir o pico entre a tarde desta segunda, 18, e a madrugada de terça-feira, 19.

Em Fortaleza e Região Metropolitana, a temperatura máxima pode atingir a máxima de 30º C e mínima de 26º C. As macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Jaguaribana devem ter variação de temperatura entre 31º C e 34º C.

Em relação à umidade do ar, o interior do Estado deve apresentar entre 31% a 40% de umidade, enquanto o esperado no litoral é de 50% a 60%.