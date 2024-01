Covid Ceará: onda atual começou nas regiões de Fortaleza e Cariri

No atual ciclo de disseminação da Covid-19, as regiões de Fortaleza e Cariri foram as primeiras que apresentaram aumento de casos, quase simultaneamente. A região de Norte foi a última a registrar aumento, com aceleração mais recente. A análise é de Antônio Lima Neto (Tanta), secretário Executivo de Vigilância Secretaria Saúde do Estado (Sesa).

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas (SE), foram registrados 10.186 casos da infecção no Ceará. Na SE 49, entre 3 e 9 de dezembro, foram confirmados 3.719 casos de Covid-19. Observa-se uma redução de 14,1%, quando comparamos com à semana anterior, quando foram 4.329 confirmações.