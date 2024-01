CE: Bombeiros terão incremento de 40% no efetivo durante as férias de fim de ano

O período de férias marca o aumento na movimentação de banhistas e turistas nas praias cearenses. Fortaleza, por exemplo, foi o terceiro destino do Brasil mais procurado no Airbnb para as festas de fim de ano. Com isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) começou na manhã desta sexta-feira, 15, a operação "Férias 2023.2" A ação tem como objetivo intensificar ações preventivas e orientações contra o afogamento no mar. As atividades prosseguem até o dia 31 de janeiro.

A força de segurança contará com um incremento de 40% no efetivo, que será distribuído por todo o litoral cearense.

“A necessidade de fortalecimento é o período de férias. Existe o aumento de pessoas circulando nas praias, tomando banho de mar. Isso mostra a necessidade da gente fortalecer esse trabalho do Corpo de Bombeiros”, destaca Samuel Elânio, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).