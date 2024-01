Centro-sul concentra as chuvas deste sábado no Ceará; veja onde choveu

A maior precipitação registrada nas últimas 24 horas foi no município de Acopiara (40 mm) na região do Sertão Central e Inhamuns

Nas últimas 24 horas, choveu em 22 municípios do Ceará. É o que indica o balanço parcial de precipitações da Fundação Cearense de Recursos Hídricos (Funceme), com dados informados até as 11h. A previsão é que domingo seja de ainda mais chuva.

A maior precipitação registrada até o momento foi no município de Acopiara (40 mm) na região do Sertão Central e Inhamuns, no posto Guaribas. Apenas um posto de monitoramento no Litoral de Fortaleza ficou no ranking das chuvas mais expressivas deste sábado: o do Castelão. Intervalo é contabilizado das 7h de ontem, 15, às 7h de hoje.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja onde mais chove entre as 7 horas de sexta-feira e as 7 horas deste sábado: