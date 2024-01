Férias em Fortaleza: confira programação boa e barata para o fim de semana

Com atividades para os mais diversos gostos, Fortaleza conta com peças teatrais, exposições artísticas, shows e feiras para quem deseja aproveitar o período de férias

“Essa foi uma temática abordada quando a gente fez a curadoria com toda a equipe de comunicação da Prefeitura. Discutimos qual seria a melhor maneira de incluir as diferentes tribos da cidade, seja o pessoal do hip hop, samba, jazz. Pegando as mais diversas linguagens artísticas, como dança, teatro, música, circo, e procurando realizar ações em pontos distintos da Capital para que a população tivesse grande diversidade de opções nas férias”, afirma.

Entre os principais pontos de encontro para os que desejam aproveitar o tempo livre estão a avenida Beira Mar, o Dragão do Mar, o Complexo Cultural Estação das Artes, a Biblioteca Pública do Estado do Ceará (Bece). Segundo o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, a programação de férias da Capital foi pensada para abraçar os mais diversos públicos.

Aproveitando as férias, na Bece, a analista de tecnologia, Naiara Coelho, de 26 anos, aproveitou a tarde livre para levar os sobrinhos Beto e Nicole, de 11 e 9 anos, respectivamente, para conhecer a biblioteca.

“As crianças sempre vêm para a minha casa e gosto de trazer eles para passear e conhecer coisas novas. Hoje, viemos ver a Bece e pretendemos ficar para assistir ao espetáculo infantil do Dragão do Mar. Gostaria que tivessem mais atrações infantis, interativas e lúdicas nessa parte da cidade, seria muito bom para trazê-los”, conta.

O secretário salienta que um dos diferenciais da programação especial de férias é o preparo de diferentes setores, como saúde, mobilidade urbana e turismo, para receber um público de grande porte. Além disso, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao lazer, a Capital contará com diversas atrações gratuitas.

“Vai haver um maior capricho da Prefeitura de Fortaleza com relação ao atendimento de pessoas em postos de saúde, cuidados com o trânsito e até mesmo com os moradores do entorno dos locais onde os eventos serão realizados, para orientá-los e evitar que tenham seus acessos às moradias prejudicados. Estamos tomando uma série de cuidados para que corra tudo bem. Isso fez com que Fortaleza se tornasse um dos destinos mais procurados para as férias”, afirma Nogueira.

E é com as programações gratuitas que a dona de casa Maria de Fátima, de 52 anos, pretende aproveitar as férias na cidade. Presente no Centro Dragão do Mar, ela diz considerar importante estar presente em espaços culturais, tanto para o próprio lazer quanto para adquirir novos conhecimentos.

“Acho que a gente tem que procurar sair de casa de vez em quando. Uma das atrações que mais gostei daqui fala sobre negritude e é muito bom saber de onde viemos, quem somos. Sempre passei só em frente, mas é tão lindo aqui e ainda é de graça. Quero vir mais vezes”, relata.