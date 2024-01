Tempo no fim de semana: céu nublado e chuva isolada; veja previsão

Segundo a Funceme, no domingo, 17, as chuvas devem ser mais generalizadas no Estado e relativamente mais fortes

A previsão do tempo para Fortaleza e o resto do Ceará deste sábado até segunda, 18, aponta possibilidade de céu parcialmente nublado, com chuva isolada em todas as macrorregiões, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A intensidade prevista é de fraca a moderada e com duração passageira.

Segundo o órgão, o domingo deve apresentar condições para chuvas mais generalizadas. E relativamente mais fortes.

A chuva está associada à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que no momento tem o seu centro posicionado sobre o estado da Bahia (BA). Além do avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste do Brasil (NEB) e aos efeitos locais como temperatura e relevo.