Bielorrusso investe R$ 300 milhões em academia de futebol em Acopiara, no Ceará, para formar jogadores

Ao todo, 150 adolescentes entre 14 e 17 anos serão atendidos na academia de futebol. No momento, 25 jovens já estão morando no complexo, alojados num edifício administrativo com refeitório à disposição, seguindo rotina de alimentação balanceada desenvolvida por nutricionistas.

A ideia principal é revelar novos talentos do futebol e fomentar o desenvolvimento econômico e social de Acopiara. As obras da Academia Blockchain Sports (ABS) estão em andamento desde agosto e preveem a construção de um complexo com dois campos sintéticos, um campo com grama natural, prédio administrativo, casas geminadas, escola, dormitórios, SPA, hotel, estádio, arquibancada e vestiários. O prazo para conclusão é 2025.

Um projeto milionário de futebol, com investimento inicial de R$ 300 milhões, está em curso numa zona rural de 42 hectares em Acopiara , isolada do centro do município cearense de quase 45 mil habitantes. Por trás do empreendimento está a Blockchain Sports, um grupo empresarial bielorrusso que tem como CEO Saksonau Dzmitry, dono de um império no ramo de tecnologia.

"Vamos dar toda a estrutura para desenvolver garotos a realizar os sonhos deles e mandar para todos os mercados de futebol do mundo. A gente quer entregar os equipamentos e desenvolver a região. O Brasil é um celeiro de talentos", afirma Lucas Mapurunga, gerente de projetos da Blockchain Sports, que adianta que o estádio e o hotel são os únicos equipamentos previstos para conclusão em 2025.

De acordo com o profissional, a instalação do complexo já está movimentando a economia de Acopiara e gerando 500 empregos diretos. Com as obras em andamento, os 25 garotos atendidos pelo projeto atualmente estão treinando na areninha do município, mas em breve passarão a praticar as atividades nos campos sintéticos já concluídos na Academia.

Os jovens foram escolhidos em "peneiras" feitas ao redor do Brasil. Além do Ceará, há garotos da Bahia, do Espírito Santo, Piauí e de Minas Gerais. O dia a dia dos meninos, dos treinamentos e das obras é exibido diariamente no Instagram oficial da Academia (@bcs_academia).

Os adolescentes têm à disposição fisioterapeuta, preparador físico, massagista e personal trainer, assim como treinadores, entre eles o ex-jogador cearense Jônatas, com passagens por Flamengo e Espanyol-ESP, e nutricionistas.

Ademais o complexo em Acopiara, o grupo empresarial bielorrusso tem o interesse de expandir o projeto para outras cidades cearenses, com a construção de polos de treinamento futuramente.