Praias: 23 trechos da orla de Fortaleza estão adequados para banho no fim de semana

Praias não são consideradas adequadas para banho quando não são atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 enterococos por 100 mililitros (mL), podendo pôr em risco a saúde dos banhistas.

Segundo a Semace, recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos onde forem vistas manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. O banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de -microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

Praias próprias para banho em Fortaleza. Veja listas

Setor Leste:

Própria: Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vida 09.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

Própria: Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus.

Imprópria: Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

Própria: Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

Própria: Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

Centro:



Imprópria: Praia do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.

Imprópria: Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

Imprópria: Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

Imprópria: Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

Própria: Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. Própria: Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Própria: Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

Própria: Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

Própria: Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Própria: Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste:

Própria: Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges.

Própria: Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

Própria: Praia do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

Própria: Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece. P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.

Imprópria: Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).

Imprópria: Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde.

Imprópria: Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus.

Própria: Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

Imprópria: Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará