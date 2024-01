Filhote de raposa é resgatado no bairro Siqueira, em Fortaleza

Animal foi encontrado em via pública e não tinha sinais de maus-tratos

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

Um filhote de raposa foi resgatado durante a manhã dessa quarta-feira, 13, no bairro Siqueira, em Fortaleza. O animal foi encontrado em via pública por uma moradora do local, que levou o animal até a casa dela para evitar que o bicho fosse atropelado.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), acionado para prestar cuidados ao animal, o filhote não possuía nenhum sinal de ferimento ou maus-tratos.