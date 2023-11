Plataforma coloca Fortaleza e Amontada entre os destinos mais buscados no fim de ano

Estado lidera preferência no Nordeste, de acordo com ranking elaborado pelo Airbnb

O Ceará possui dois municípios entre os mais buscados para as festas de fim do ano. Segundo levantamento divulgado pela plataforma especializada em aluguéis por temporada, Airbnb, Fortaleza e Amontada são a terceira e quinta tendências nacionais para check-ins entre 1º de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024.

O ranking foi elaborado com base em buscas feitas por hóspedes brasileiros na plataforma, entre 1º de janeiro a 15 de setembro de 2023, em comparação com o igual período do ano anterior. O top-5 é completado por Gramado/RS (1º), Mairiporã/SP (2º) e Vitória/ES (3º).

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, ressalta que o trabalho de promoção do estado está sendo essencial para esse resultado, e destacou o resultado da cidade do litoral oeste.