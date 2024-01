Mesmo com recurso de R$ 16 milhões, membros da Santa Casa farão nova greve a partir de sexta

De acordo com o provedor, a Santa Casa, atualmente, acumula dívida de R$ 40 milhões, no entanto, se forem comparadas dívidas com fornecedores e prestadores de serviços, este valor é reduzido. "Esses R$ 16 milhões nos permitem um fôlego de alguns meses para a gente continuar o trabalho que começamos a fazer desde que assumimos a Santa Casa em 19 de março de 2023", disse Spinelli.

Vladimir Spinelli, provedor da Santa Casa de Fortaleza, disse à rádio O POVO CBN que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, na tarde desta quinta-feira, 14, um aporte de R$ 16 milhões para a unidade a fim de reduzir a problemática.

O recurso destinado pela Alece servirá igualmente para garantir que a unidade filantrópica mantenha o pagamento em dia. Haja vista que, durante três meses, houve atraso de pagamento por causa de atrasos na transferência de recursos da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS).

"Este é um mês 'agônico', porque pagamos a primeira parcela do terceiro mês mas não ficamos com recursos para pagar a folha. Com os R$ 16 milhões, estarão também na manutenção dos funcionários em dia. Com esses recursos, vamos conseguir reduzir significativamente nossos débitos com anestesistas, cirurgiões, enfermeiro, servidor, e, para além dos serviços, a Santa Casa não está conseguindo honrar com seus compromissos", traduz Spinelli.

Desde o dia 8 de dezembro, a cooperativa dos anestesistas suspenderam as atividades por 45 dias.



A presidente do SindSaúde, Marta Brandão, está ciente que a Assembleia Legislativa autorizou o recurso, no entanto, como ainda irá para publicação no Diário Oficial do Estado e a Secretaria de Saúde municipal precisará de um aditivo para dar prosseguimento com o recurso, ela acredita que "provavelmente nem na próxima segunda-feira, 18, estará resolvido. Ainda não há data prevista para resolução", ressalta.

O sindicato, por sua vez, já cumpriu todos os requisitos legais. "O que eles [profissionais da saúde] queriam era a confirmação do pagamento amanhã para que suspendessem a manifestação", destaca Brandão.