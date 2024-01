Uece realiza 2ª fase do vestibular de 2024.1 neste domingo

Com 9.313 candidatos prontos para a 2ª Fase, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) promove neste domingo, 17 e segunda-feira, 18 de dezembro, respectivamente, das 9 horas às 13 horas, a 2ª fase do vestibular de 2024.1. A 2ª fase conta com quatro provas, uma de Redação e três específicas, estabelecidas de acordo com o curso escolhido.

O presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), professor Fábio Perdigão, recomenda aos candidatos que cheguem ao seu local de prova, com uma hora de antecedência. Ele ainda que, quanto ao celular, o melhor é não levá-lo, pois qualquer descuido com suas funcionalidades poderá desclassificar o candidato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1.278 vagas são para os cursos de Fortaleza e 1.542 vagas para os cursos das Unidades da Uece no interior do estado, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Mombaça, Aracati e Canindé. A novidade neste vestibular é o curso de direito ofertado em Fortaleza, no campus Itaperi, com 40 vagas noturnas.