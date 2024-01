Natal em Fortaleza vai movimentar R$ 448 milhões e crescer 7,7%

Estimativa é do IPDC da Fecomércio-CE. Além da expansão em relação a 2022, potencial de consumo é 26,9% maior que o do Dia das Mães

O comércio em Fortaleza vai movimentar R$ 448 milhões no Natal de 2023, o que representa um crescimento de 7,7% no potencial de consumo em relação ao ano passado.

Os dados constam na Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

De acordo com nota da entidade sobre o resultado da pesquisa, o valor estimado “reafirma a data comemorativa como a mais importante para o comércio, movimentando segmentos relevantes para a atividade varejista, como vestuário, brinquedos, calçados, supermercados e perfumaria”.

A pesquisa revelou ainda que 45,8% dos entrevistados têm a intenção de comprar presentes no Natal. Desse total, 60,1% planejam comprar, pelo menos, três presentes. Entre os produtos mais citados estão os artigos de vestuário e acessórios, com 64,3% da intenção de consumo, seguidos pelos brinquedos, com 37,1%, além de cosméticos e itens de perfumaria, com 21,2%.

Os shopping centers continuam liderando como os locais preferidos para realização de compras, sendo apontados por 39,4% dos consumidores, mas centros comerciais, lojas de rua e até supermercados, foram bem citados, com 28,6%, 25,4% e 21,1% das citações na pesquisa, respectivamente.

Cerca de três em cada quatro fortalezenses, ou 75,2%, pretendem comemorar a data. Desse total, 91,7% apontaram que pretendem comemorar em casa com amigos e familiares.

Somando compras e celebrações, o gasto médio do fortalezense durante o Natal é de R$ 527, sendo que mais da metade dos consumidores, 54,7%, pretende pagar à vista.