Ceará: número de incêndios em vegetação em 2023 já supera 2022

O Ceará registrou 5.603 incêndios em vegetação só entre janeiro e outubro de 2023, segundo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE). Número é 46,8% maior do que o identificado nos dez primeiros meses do ano passado (3.816) e já supera índice geral observado no período de 2022 (5.214).

Conforme instituição, o disparo ficou ainda mais acentuado no segundo semestre deste ano. Setembro último, por exemplo, registrou 1.757 chamados envolvendo fogo em área de vegetação, se tornando o mês que mais teve registros desse porte dentro dos últimos cincos anos.

Entidade ainda frisa que o aumento considerável estaria ocorrendo devido a fatores climáticos mas, principalmente, em razão de ações humanas, que promovem "a cultura de queimadas".