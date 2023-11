Jovem morre após ser atingida por tiro disparado pelo namorado e filma momento

A vítima chegou a ser levada até uma unidade de saúde mas não resistiu aos ferimentos; defesa do rapaz diz que ele puxou o gatilho por brincadeira

Uma mulher, identificada como Ielly Gabriele Alves, 23, morreu após ser atingida por um tiro disparado pelo namorado, Diego Fonseca Borges, 27, durante a noite do último sábado, 4, no município de Jataí, estado de Goiás. A jovem ainda chegou a filmar o momento do disparo, onde o rapaz aponta a arma para ela e atira.

Ielly foi conduzida até o Hospital das Clínicas da região, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Em versão dada à polícia, Diego chegou a dizer que a namorada teria sido vítima de disparos proferidos contra eles por motoqueiros. As informações são do portal UOL.

Ao longo do relato, feito à policiais militares ainda no hospital, Diego teria entrado em contradição por algumas vezes, o que fez com que os agentes o levassem até a delegacia para mais esclarecimentos. Na unidade de polícia, os PMs analisaram o celular da jovem, entregue pela tia dela, e encontraram o vídeo que desfez a versão dada pelo namorado.