Tráfico de drogas: facção do RJ é alvo de mandados de busca e apreensão no Ceará

Pelo menos 17 veículos do grupo criminoso já foram apreendidos nesta manhã. Ação contra o grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas acontece em 12 estados

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpre, na manhã desta quarta-feira, 7, 40 mandados de busca, apreensão e sequestro de bens, além de bloqueio de contas bancárias contra facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro.

Conforme a investigação, o grupo criminoso tem atuação no tráfico de drogas do Ceará. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD) do Rio de Janeiro, com apoio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas do Ceará (Denarc).

Os mandados são cumpridos em 20 municípios localizados em 12 estados, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). No Ceará, a operação, denominada "Sarmat", tem ainda o apoio do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), da PC-CE.