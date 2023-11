Bazar com itens da Receita Federal beneficiará instituições cearenses; saiba como participar

Um bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal será realizado entre os dias 15 e 18 de novembro, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Karatê, localizado no bairro Iparana, em Caucaia. O evento é uma iniciativa coletiva entre a Associação Peter Pan, a Associação dos Voluntários do Hospital São José e o Lar de Clara.

O bazar é aberto ao público e terá atendimento por ordem de chegada ou por meio de agendamento prévio online.



Os interessados deverão se apresentar portando um documento de identificação com foto e CPF, além de contribuir com o valor simbólico de R$ 10 para a entrada, que poderá ser pago em dinheiro ou PIX.