Mais de 500 motociclistas morreram em acidentes de trânsito no Ceará em 2023

Motociclistas são os condutores motorizados mais vulneráveis no trânsito Crédito: AURÉLIO ALVES

Os motociclistas são os mais vulneráveis nas vias públicas, e sinistros envolvendo motocicletas representam o maior percentual dos acidentes de trânsito no Estado. Em Fortaleza, esse grupo corresponde a quase metade das mortes no trânsito, sendo 47% dos acidentes com mortes em 2022, conforme dados da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). Em todo o Ceará, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), até setembro foram registrados 518 mortes decorrentes de colisões com motos. No Estado, os índices de mortes por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas nos últimos anos apresentaram variações expressivas. Em 2020, foram registradas 620 mortes de motociclistas e, em 2021, foram contabilizadas 640. Em 2022, no entanto, o índice saltou para 792; um aumento de 27% em relação a 2020. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Instituto Doutor José Frota (IJF), unidade hospitalar referência no tratamento de traumas de alta complexidade no Ceará, a maior parte dos pacientes decorrentes de acidentes de motos na emergência são oriundos dos municípios do Interior.

“Mesmo que sejam habilidosos e cuidadosos, a exposição prolongada, a fadiga e, às vezes, até a natureza da carga que transportam — se não estiverem em conformidade com as normas de segurança ou se for excessivamente pesada —, podem afetar significativamente suas condições de condução”, comenta Barcelos. Segundo o especialista, a frota crescente de motocicletas também contribui para aumentar os índices de acidentes. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o meio de transporte mais utilizado na região Nordeste do Brasil em 2022 era a motocicleta. No Ceará, segundo dados do Detran, no ano passado, 95% das cidades do Estado têm mais motos que carros. Conforme o último Boletim Epidemiológico de Acidentes de Transporte Terrestre, emitido em junho de 2023 e referente a 2022, as maiores taxas de mortalidade por acidentes envolvendo motos foram evidenciadas em quatro Áreas Descentralizada de Saúde (ADS): Crateús, Tianguá, Tauá e Acaraú. Cada uma dessas ADS são localizadas na escala entre 30,5 e 37,3 óbitos por 100 mil habitantes.

Crateús - engloba os municípios de Ipueiras, Poranga, Quiterianópolis, Nova Russas, Novo Oriente, Independência, Ipaporanga, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ararendá e Crateús Tianguá - engloba os municípios de Ubajara, Viçosa do Ceará, São Benedito, Ibiapina, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte e Tianguá Tauá - engloba os municípios de Parambu, Aiuaba, Arneiroz e Tauá