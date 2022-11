Número de mortes no trânsito diminui 61% nos últimos dez anos em Fortaleza

Nos últimos dez anos, o índice de mortes no trânsito apresentou queda de 61% em Fortaleza. No período de janeiro a outubro de 2012, foram registrados 312 óbitos nas vias da Capital. Já no mesmo período de 2022, o número diminuiu para 123.

Segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os motociclistas lideram o ranking com 51% dos casos, seguido por pedestres (36%), ciclistas (7%) e 6% com ocupantes de automóveis.

"A responsabilidade no trânsito é compartilhada entre poder público e sociedade. Enquanto concentramos nossos esforços em garantir infraestruturas adequadas, ações de educação e fiscalização para coibir condutas irregulares, os usuários devem cumprir seu dever de respeitar a sinalização e as regras de circulação", diz o superintendente da AMC, Antônio Ferreira.

Mesmo com a queda no número de mortes, o gestor ressalta que o planejamento das ações de mobilidade urbana segue o princípio do programa Visão Zero que nenhuma morte no trânsito é tolerada. O conceito vem da ideia de que erros humanos são inevitáveis e que a redução de acidentes e de suas consequências por meio de planejamento urbano são possíveis.

"Nossa prioridade é salvar vidas. Por isso, temos trabalhado de forma incessante para que o sistema viário seja projetado de modo que o erro humano não gere resultado grave nem fatal", afirma.



Como forma de incentivar uma conduta mais segura por todos os que trafegam nas vias de Fortaleza, a AMC vem adotando um conjunto de ações para ajudar.

A readequação da velocidade em ruas e avenidas com muitos registros de acidentes; ações para pedestres como travessias elevadas, ampliação das calçadas, esquina segura, praças vivas e áreas de trânsito calmo; faixas de retenção para motocicletas, além da ampliação da rede de ciclovias e das faixas de ônibus.

Paralelo a essas ações, os educadores de trânsito seguem nas ruas dialogando e distribuindo materiais explicativos para conscientizar sobre os principais fatores de risco de acidentes, como capacitar usuários mais suscetíveis sobre pilotar de forma segura.

O órgão tem intensificado também comandos de fiscalização para ajudar na adoção de um comportamento responsável. Até agora, os agentes realizaram 342 operações da Lei Seca. Ao todo, 26.458 veículos foram abordados e 14.008 testes foram feitos, onde, 73 deram positivo, havendo 772 recusas.

O prefeito José Sarto sancionou a lei que criou o Plano Municipal de Segurança do Trânsito no final de junho. O plano torna Fortaleza a primeira capital do país a criar uma lei municipal sobre o tema. A meta é oficializar e aperfeiçoar políticas de prevenção de acidentes, garantindo os avanços e diminuindo a taxa de óbitos para a metade no período de dez anos.





