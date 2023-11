Morre jornalista Tertuliano Petter Siqueira

O jornalista Tertuliano Petter Siqueira morreu nesta segunda-feira, 6, aos 72 anos. O profissional foi coordenador de jornalismo na Rádio O POVO e figura importante no rádio cearense.

“Tertuliano era uma referência no radiojornalismo cearense e um mestre na redação. Era uma pessoa com trânsito dentro do meio profissional do rádio. A história do rádio no Ceará perde um grande nome, mas o legado que ele deixa ficará”, destaca Marylenne Freitas, jornalista que trabalhou com Tertuliano na Rádio O POVO.

A jornalista Angélica Martins lembrou que o jornalista já estava muito debilitado por causa de várias enfermidades. “Ele não conseguia mais enxergar e fazer o que mais gostava, que era ler. Mas, neste momento, o principal é lembrar não do que ele não conseguia mais fazer e, sim, dos feitos dele. Tertuliano tinha um texto maravilhoso, uma rapidez de pensamento e uma facilidade para levar a informação ao público. Isso é uma qualidade que todo jornalista quer ter”, ressalta.