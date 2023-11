Pacientes esperam até nove horas por atendimento em UPA de Fortaleza

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cristo Redentor, na avenida Castelo Branco, em Fortaleza, registrou na noite dessa segunda-feira, 6, uma lotação que fez com que pacientes esperassem até nove horas por um atendimento. Por volta das 19 horas, apenas dois médicos estariam atendendo os 93 pacientes que aguardavam — embora o aplicativo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informasse que eram cinco profissionais.

Pacientes ouvidos por O POVO dizem que a superlotação é comum na unidade em Fortaleza, responsável por cobrir uma área superpopulosa. A reportagem constatou situações de pessoas que chegaram às 11 horas e só saíram às 20 horas. Pacientes de pulseira verde, a segunda menos prioritária, aguardavam entre seis e sete horas em média.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os pacientes que aguardavam atendimento nessa segunda estava Alexandra de Sousa Vieira, vítima de um corte causado por linha com cerol. Conforme o pai dela, Rogério Lopes Vieira, ela voltava do trabalho, de moto, por volta das 18 horas, quando foi atingida, na região do nariz e do braço, pela linha.