Casal é preso com 46 kg de drogas em Missão Velha

A Polícia encontrou 55 tabletes de entorpecentes no porta-malas do veículo dos suspeitos Crédito: Divulgação/ PMCE

Os policiais seguiram o veículo, que perdeu o controle ao fazer uma curva na CE-496, e acabou capotando. O homem tentou fugir pela mata, mas foi capturado pelos policiais. Ao vistoriarem o carro, a Polícia encontrou 55 tabletes de entorpecentes no porta-malas. O materia, segundo a investigação policial, deveriam ser entregue em um posto de gasolina nas proximidades do aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri. Isabelly Salvador Petro, de 19 anos, e Lucas Nascimento Santos, de 29 anos, foram presos e autuados pelo crime de tráfico de drogas. A dupla e o material confiscado foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

