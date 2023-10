Cientistas mais influentes do mundo: 18 pesquisadores da UFC aparecem em lista

O ranking de universidade dos EUA leva em consideração a quantidade de vezes que uma publicação é citada e algumas variáveis, como a posição do pesquisador na lista de autores — primeiro autor, autor correspondente, líder do artigo

A pesquisa leva em consideração, como principal critério, a quantidade de citações dos trabalhos dos professores nos dados da editora Scopus, que está entre as maiores no ramo de publicações científicas. Ao todo, foram padronizados os dados de 22 campos de atuação e 176 subáreas de estudo.

Na relação da última pesquisa, constava o nome de 17 pesquisadores da UFC. Os profissionais que entram na lista estão entre os 2% mais influentes do mundo em suas áreas do conhecimento.

Cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão na lista dos pesquisadores mais influentes do mundo no ano de 2022. A pesquisa, elaborada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e publicada na revista Plos Biology, inclui o nome de 18 pesquisadores da instituição de ensino.

“A presença de pesquisadores da UFC nesse ranking confirma o impacto do trabalho realizado na nossa Universidade em termos de pesquisa. Demonstra também que os temas das pesquisas abordados na UFC são atuais, de ponta, e que buscam contribuir para solucionar problemas e proporcionar melhoria nas condições de vida de nossa população”, destaca o professor Luiz Gonzaga de França Lopes, coordenador de pesquisas da Pró-Reitoria de Pesquisas e Pós-Graduação da UFC.

O ranking também leva em conta algumas variáveis, como a posição do pesquisador na lista de autores — primeiro autor, autor correspondente, líder do artigo.

A pesquisa trouxe também os cientistas mais citados, levando em conta a sua trajetória acadêmica. Nessa lista, consta o nome de 13 cientistas da UFC (na edição passada eram 16). O artigo na íntegra está disponível no site do grupo Elsevier, que cuida da revista.

Cientistas da UFC mais influentes do mundo em 2022, segundo a Universidade Stanford

Victor Hugo C. de Albuquerque – Departamento de Engenharia de Teleinformática - Tecnologia da Informação e Comunicação;

Gonzalo J. Olmo – Professor Visitante - Física e Astronomia;

Fabiano A. N. Fernandes – Departamento de Engenharia Química - Agricultura, Pesca e Silvicultura;

Sueli Rodrigues – Departamento de Tecnologia de Alimentos - Agricultura, Pesca e Silvicultura;

Jorg Heukelbach – Departamento de Saúde Comunitária - Medicina Clínica;

Luiz Drude Lacerda – Instituto de Ciências do Mar - Ciências Ambientais;

Cristiano André Köhler – Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas - Medicina Clínica;

Marcelo Oliveira Soares – Instituto de Ciências do Mar - Biologia;

Regina Célia Monteiro de Paula – Departamento de Química Orgânica e Inorgânica - Química;

Antônio Gomes Souza Filho – Departamento de Física - Física e Astronomia;

Andrey Chaves – Departamento de Física - Física e Astronomia;

Gandhi Rádis-Baptista – Instituto de Ciências do Mar - Pesquisa Biomédica;

Elizabeth de Francesco Daher – Departamento de Medicina Clínica - Medicina Clínica;

Luciana Rocha Barros Gonçalves – Departamento de Engenharia Química - Tecnologias facilitadoras;

Tommaso Giarrizzo – Instituto de Ciências do Mar - Biologia;

Josimar O. Eloy – Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem - Medicina Clínica;

Flávia Almeida Santos – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Medicina Clínica;

Vietla S. Rao (in memoriam) – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Medicina Clínica.

Pesquisadores mais influentes durante a carreira

Luiz Drude Lacerda – Instituto de Ciências do Mar - Ciências da Terra e Ambiental;

Gonzalo J. Olmo – Professor Visitante - Física e Astronomia;

Fabiano A. N. Fernandes – Departamento de Engenharia Química - Agricultura, Pesca e Silvicultura;

Jorg Heukelbach – Departamento de Saúde Comunitária - Medicina Clínica;

Aldo ngelo Moreira Lima – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Pesquisa Biomédica;

Sueli Rodrigues – Departamento de Tecnologia de Alimentos - Agricultura, Pesca e Silvicultura;

Antonio Gomes Souza Filho – Departamento de Física - Física e Astronomia;

Victor Hugo C. de Albuquerque – Departamento de Engenharia de Teleinformática - Tecnologia da Informação e Comunicação;

Ronaldo de Albuquerque Ribeiro (in memoriam) – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Medicina Clínica;

Célio Loureiro Cavalcante – Departamento de Engenharia Química - Engenharia;

Vietla S. Rao (in memoriam) – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Medicina Clínica;

Flávia Almeida Santos – Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Medicina Clínica;

Birgit Arnholdt-Schmitt – Professora Visitante - Biologia.