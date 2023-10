Área verde em Aquiraz registra focos de incêndio há pelo menos quatro dias

Uma área de preservação ambiental situada no Porto das Dunas, em Aquiraz, registra focos de incêndio há pelo menos quatro dias — em partes distintas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ocorrências foram observadas entre o sábado, 14, e essa terça-feira, 17.

Em imagens divulgadas pelo órgão, é possível perceber a área encoberta por muita fumaça. Além disso, vídeos enviados pela instituição mostram o fogo consumindo parte da vegetação local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo:

Segundo CBMCE, um incêndio foi registrado na localidade nessa terça, 17, sendo controlado por volta das 12h37min pelos bombeiros.